Esteio realiza evento voltado para migrantes e refugiados

A prefeitura de Esteio sediou, nesta terça-feira (21), uma edição do Espaço Oportunidades itinerante. Ao longo do dia, refugiados e migrantes tiveram acesso a serviços como regularização migratória e cadastramento na plataforma de inserção laboral Oportunidades - Connect Brasil, além da oportunidade de fazer o cadastro junto à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e Sistema Nacional de Emprego (FGTAS/Sine).

Além disso, os participantes puderam conversar com representantes de empresas de recrutamento para vagas de trabalho. A ação é promovida pela Agência das Nações Unidas para as Migrações (OIM) que também realizou uma capacitação voltada aos servidores da Administração Municipal sobre o atendimento a migrantes e refugiados.

O prefeito Leonardo Pascoal relembrou o caminho feito por Esteio na integração de pessoas vindas de outros países, medidas que deram reconhecimento internacional à cidade. "Temos uma política estruturada e crescendo desde 2018, quando participamos da força tarefa para interiorização de refugiados e migrantes. Neste período, fomos aprendendo com os ensinamentos e experiências de agências como a Acnur (Agência da ONU para Refugiados) e a OIM e instituímos, por lei, em 2020, a Política Municipal de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes de Esteio", salientou Pascoal. "Nós não medimos recursos para poder melhorar cada vez mais essa política pública, pois percebemos na prática o quão positivo o acolhimento é para a nossa comunidade e queremos que todos possam ser bem recebidos aqui e ter a chance de poder recomeçar suas vidas", concluiu o prefeito.

Em função do evento, o município recebeu a visita da gerente sênior de programa da OIM, Michelle Barron, e da assistente de gerência de projetos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Rumy Solano. O órgão do governo norte-americano financia o projeto Oportunidades Integração no Brasil, iniciativa da OIM que visa impulsionar a integração econômica de venezuelanos e migrantes de países vizinhos em situação de vulnerabilidade no Brasil, e que já proporcionou a realização de inúmeras atividades voltadas a este público. Parte delas foram desempenhadas na Região Metropolitana de Porto Alegre, em especial em Esteio, o que motivou a vinda à cidade.

O trabalho de Esteio junto aos migrantes recebeu mais atenção e destaque após a chegada de 224 venezuelanos à cidade, em 2018, num processo de interiorização com pessoas daquele país realizado pelo Governo Federal. O município acolheu os beneficiários e os encaminhou para iniciar uma nova vida no Brasil.