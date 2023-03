Hospital Ana Nery assume gestão de instituição em Rio Pardo

O governo do Estado transferiu, nesta terça-feira (21), a gestão do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, em Rio Pardo, ao Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul. Com a participação do governador Eduardo Leite, a assinatura do contrato encaminha uma solução para o hospital, que passou a fazer parte do Estado em dezembro de 2022. O ato foi realizado no auditório central da Afubra, no Parque da Expoagro, em Rio Pardo.

Selecionado pela Secretaria da Saúde (SES) para a gestão, o Hospital Ana Nery assume por 180 dias uma unidade de média complexidade importante para o Vale do Rio Pardo, atendendo a uma população de 145 mil pessoas em 13 municípios. A gestão pelo Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, reforça a regionalização da saúde.

Em maio de 2020, depois da intervenção do Poder Judiciário, o governo do Estado assumiu a gestão, através do Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS). Em dezembro do ano passado, o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo passou a ser parte do Estado, com a cessão da estrutura física e da capacidade instalada pelo município de Rio Pardo e Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Passos, antigos gestores, para a SES.

O contrato prevê a transferência de recursos de R$ 14.909.187,12 para o novo gestor. O Hospital Ana Nery será responsável pelo gerenciamento da estrutura física e de pessoal e pela prestação de serviços, viabilizando o funcionamento da instituição e garantindo o atendimento à população.

"Estamos na vida pública pra fazer as pessoas mais felizes. Passo a passo, damos a nossa contribuição nesse sentido" disse o governador. "As entregas na saúde geram muito orgulho ao governo, porque sabemos o quanto essa área toca a vida das pessoas. É fundamental que possamos seguir avançando", disse o governador, Eduardo Leite, na solenidade.