Canoas terá seleção para preencher 400 vagas de emprego nesta quarta-feira

O segundo Super Feirão de Empregos do ano vai movimentar o bairro Niterói, em Canoas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação reuniu parceiros, como o Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), além do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que oferecerão uma série de serviços sociais e de saúde aos participantes. Além disso, estarão 11 empresas selecionando candidatos para 400 vagas diversas.

A seleção acontece nesta quarta-feira (22), das 09h às 16h, na rua José Maurício, n° 2553, ao lado da praça Dona Mocinha. Estarão disponíveis vagas para telemarketing, vagas operacionais, motorista categorias D e E, auxiliar de operador logística, auxiliar de elétrica e eletricista, segurança, serviços gerais e ferreiro. As empresas Sx Negócios, Ulbra, Sogal, Unidasul, Fort Atacadista, Sebratel, Rede Brasil, Viezzer, Vit Log e TC Logística participam da ação.

Para a realização deste Super Feirão, a prefeitura articulou com empresas e instituições com intuito de garantir o melhor atendimento à comunidade canoense, como explica o secretário da pasta, Marcus Vinícius. "Estarão presentes 11 empresas de diversos segmentos, que irão selecionar 400 profissionais. Será uma grande oportunidade para quem busca voltar ao mercado de trabalho e também para quem busca serviços de saúde e cursos profissionalizantes EADs gratuitos", explicou.

As pessoas que estão vinculadas ao setor de transportes poderão fazer gratuitamente os cursos presenciais e a distância pelo sistema Sest/Senat revela a diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional da Prefeitura de Canoas, Gislaine Silveira. "Já as pessoas da comunidade, que não tem vínculo com o setor de transportes, podem realizar os cursos via EAD, de forma gratuita. São aproximadamente 250 formações nas áreas de desenvolvimento pessoal, gestão, logística, transporte, segurança, legislação, ESG, manutenção, tecnologia e saúde", explicou a diretora.