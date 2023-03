Gol lança voo entre as cidades de Santa Maria e Uruguaiana

A partir da segunda-feira (27), Santa Maria passa a ter mais voos semanais com destino a São Paulo (ida e volta). E, nesta semana, a Gol Linhas Aéreas confirmou a liberação da venda de passagens para mais uma operação: de Santa Maria para Uruguaiana. A viagem incorpora a linha Santa Maria - São Paulo, com chegada no Aeroporto de Congonhas, que faz escala em Uruguaiana.

A companhia aérea liberou a venda de passagens de Santa Maria para a cidade da Fronteira Oeste, contudo, a viagem ocorre apenas nesse trecho, pois, de Uruguaiana, a aeronave segue até a capital paulista. Já a viagem de São Paulo para Santa Maria é em voo direto, não passando por Uruguaiana.

O avião decola de Santa Maria às 12h55min com destino ao Aeroporto Internacional Rubem Berta, de Uruguaiana, com previsão de chegada às 14h10min. De lá, ele segue para São Paulo às 15h10min, com estimativa de chegada às 18h10min no Aeroporto de Congonhas.

Na prática, os clientes decolam em São Paulo rumo a Santa Maria sem escalas. Já o voo com partida de Santa Maria terá escala em Uruguaiana e, depois, segue para a capital paulista. De acordo com a Gol Linhas Aéreas, esse ajuste de malha aérea realizado pela equipe de planejamento estratégico da companhia visa melhor atender os clientes de Santa Maria e de Uruguaiana.