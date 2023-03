Obras do centro de eventos de Santa Cruz do Sul avançam

O centro de eventos de Santa Cruz do Sul já tem mais da metade do projeto executado. A obra deve se tornar mais um atrativo ao Parque da Oktoberfest, habilitando o município para sediar grandes atividades como exposições, conferências, congressos, shows e feiras, entre outras.

A construção está situada entre os pavilhões 2 e 3, com dois grandes espaços intercomunicáveis. São mais de 7 mil metros quadrados entre reforma e ampliação. Até o momento, 56,84% do projeto já foram concluídos, e a previsão é de que a obra seja entregue até o fim deste ano, conforme cronograma.

No atual estágio, a construtora está instalando as estruturas metálicas para o telhado do prédio. A construção conta com paredes pré-moldadas em concreto e fechamento de alvenaria. O projeto, com custo inicial de R$ 9.8 milhões prevê fachada com esplanada e acesso coberto e diversas dependências internas, como área de credenciamento/bilheteria, pavilhões para eventos, ambulatório e salas administrativas e de reuniões.

A prefeita Helena Hermany aposta na capacidade de o novo espaço atrair importantes programações para a cidade. Ela enfatiza que Santa Cruz do Sul e o Vale do Rio Pardo carecem de uma estrutura com esse potencial. "Esse espaço vem para suprir uma necessidade regional, de uma área ampla e dotada do que há de mais moderno para sediar grandes atividades e receber bem o público", avaliou.

O Centro de Eventos foi projetado levando em consideração perspectivas de cunho socioambiental. O prédio terá acessibilidade, com a instalação de rampas e sinalização tátil. Além disso, contará com iluminação e ventilação naturais; fechamentos laterais e de cobertura com o uso de painéis e telhas termoacústicas; aproveitamento das águas pluviais para as bacias sanitárias e irrigação do jardim; geração de energia através de painéis fotovoltaicos instalados na cobertura (será contratado através de uma nova licitação).

O sistema de ar-condicionado do prédio utilizará energia gerada no próprio local. Quando não for necessária a climatização, um sistema de grelhas junto às paredes vai proporcionar ventilação cruzada com as aberturas dispostas junto aos sheds na cobertura, garantindo temperatura agradável e permanente renovação de ar nos ambientes internos.