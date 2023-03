Frota de ônibus de Pelotas passa a ter mais sete novos ônibus

A prefeitura de Pelotas e o Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP), em cerimônia no Largo do Mercado nesta terça-feira (21), apresentaram os sete novos ônibus que foram incorporados à frota urbana. Todos os veículos têm acessibilidade, de acordo com a legislação, e servirão a qualquer linha, conforme escala. O investimento para aquisição foi de, aproximadamente, R$ 4 milhões.

Com o acréscimo dos sete ônibus novos, a frota urbana passa a contar com 142 veículos para atender uma média de 75 mil passageiros por dia. "A entrada em circulação desses novos sete ônibus, agora, em março, além de proporcionar uma condução com mais qualidade e conforto ao usuário, nos assegura a condição de continuar praticando o aumento progressivo de horários para melhor atendimento da população", diz o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam.

Desde a assinatura do contrato de concessão dos serviços, em fevereiro de 2016, houve renovação da frota em 2017, com mais dois ônibus, em 2018, com três, em 2019, com quatro e, em 2020, com um.

A frota opera com tecnologia de ponta. Cada ônibus possui câmera de videomonitoramento, botão de pânico, botão de lotação, bilhetagem eletrônica, GPS, reconhecimento facial, pagamentos com cartão de crédito e débito, e Wi-Fi.

A renovação se dá por determinação do contrato de concessão da operação de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros na área urbana. No documento, assinado pelo então prefeito e hoje governador do estado, Eduardo Leite, e pelo CTCP como contratado, está estipulado que a idade média da frota deve ser de sete anos.

"Nós temos praticamente todas as tecnologias possíveis como a bilhetagem eletrônica que é tão importante que facilita a vida da nossa população, nós temos wi-fi, temos o GPS, somos o único município no Estado com esse combo e queremos melhorar, não queremos parar por aqui porque a nossa a nossa meta é qualificar e entregar qualidade ao usuário, para que o transporte coletivo seja cada vez mais atrativo", destacou a prefeita, Paula Mascarenhas.