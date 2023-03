ANP fiscaliza posto de combustíveis de Estância Velha

Pela primeira vez, técnicos da Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizaram operação em Estância Velha. O objetivo da fiscalização realizada pelo órgão federal é garantir a qualidade do combustível utilizado pelo consumidor final. A operação foi realizada em parceria com o Procon de Estância Velha, que fiscalizou as condições e documentação dos estabelecimentos.

Foram visitados quatro postos de combustível do município no roteiro estabelecido pela ANP. Os quatro receberam pequenas notificações do Procon e têm o prazo de 10 dias para apresentarem a regularização dos apontamentos. Em relação a fiscalização da ANP, não foram identificadas alterações na composição do combustível, apenas um estabelecimento estava com problema de aferição na bomba, entregando mais combustível que o registrado, não causando prejuízo ao consumidor.

"O resultado foi satisfatório pois todos os estabelecimentos fiscalizados estavam com documentação em dia, apenas com falta de exposição do preço de alguns produtos à vista do consumidor," comentou Ismael Nervo coordenador do Procon de Estância Velha.