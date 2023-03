Sapiranga terá projeto de ensino bilíngue em escola pública

A prefeitura de Sapiranga anunciou que terá uma escola com ensino bilíngue, em português e inglês, a primeira pública neste formato em todo o Estado. O anúncio foi feito o 2º Simpósio Internacional de Educação Bilíngue que aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de março em Novo Hamburgo

Oferecer às crianças do município a possibilidade da escolarização bilíngue é abrir portas para o sucesso acadêmico e profissional visto que o acesso ao Inglês é um forte marcador social e econômico. Atualmente, 85% das pesquisas científicas internacionais são em inglês e o acesso a melhores oportunidades profissionais e de ganhos financeiros também exigem conhecimento aprofundado da língua inglesa.

Em Sapiranga, o projeto está sendo realizado em parceria com a Instituição Evangélica Novo Hamburgo (IENH), uma das primeiras escolas a aplicar o ensino bilíngue no estado, na área privada. A IENH, participa das seis etapas necessárias para a implantação de um currículo bilíngue, que consiste na assessoria na construção do currículo, qualificação em língua inglesa para professores de língua, formação em Educação Bilíngue para professores que atuarão no currículo, capacitação em oficinas pedagógicas com foco bilíngue, implantação da cultura bilíngue na escola e implementação gradativa e acompanhamento pedagógico dos professores atuando no currículo bilíngue.

"Quando soubemos dessa possibilidade, através do projeto da IENH de aplicar a educação bilíngue em escolas públicas nos mobilizamos para que Sapiranga recebesse a iniciativa. Oportunizar para as nossas crianças um ensino qualificado e que vai abrir inúmeras portas é nosso objetivo.", destaca a prefeita Carina Nath.

O projeto será iniciado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Emília de Paula (bairro Vila Irma) com as capacitações da equipe diretiva e professores e, a partir do segundo semestre, será implementado nos Jardins, em 2024 nos primeiros anos e assim sucessivamente. O ensino bilíngue de línguas de inglês e português se caracteriza quando o efetivo trabalho em sala de aula é de 50% em Português e de 30% a 50% em Língua Inglesa, sempre em consonância com a Base Nacional Comum Curricular. Nesta modalidade, Sapiranga se torna a primeira cidade do Rio Grande do Sul a introduzir esse tipo de ensino em uma escola municipal de nível Fundamental.

O simpósio, realizado em Novo Hamurgo, busca reunir profissionais da área da educação e demais interessados no ensino bilíngue, para que possam conhecer as práticas, tendências e pesquisas na área. Palestras com profissionais renomados como a americana Judith Kroll, especialista em ensino bilíngue, conferências e relatos de experiências fazem parte da programação do simpósio.