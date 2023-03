Encontro de carros antigos leva 10 mil pessoas a Teutônia

O 13º Encontro Nacional de Veículos Antigos de Teutônia, realizado no fim de semana, movimentou a cidade com colecionadores de raridades. Conforme os organizadores, o evento reuniu cerca de 600 veículos antigos e atraiu público superior a 10 mil pessoas.

Os dias ensolarados contribuíram para movimentar expositores de diversas cidades gaúchas e, inclusive, de fora do estado, além de atrair as famílias para um passeio e apreciação de raridades e clássicos sobre rodas. No encerramento da programação, na tarde de domingo, mais de 70 troféus de veículo destaque foram entregues no tapete vermelho.

Entre as premiações entregues durante o evento, duas receberam homenagem especial. O Ford T, ano 1923, motivou celebração e o "Parabéns" em coro pelos 100 anos de estradas e muitas histórias. O outro foi o DeSoto Diplomat Custom, ano 1955, fabricado pela Chrysler nos Estados Unidos. Esse carro é único no Brasil e o proprietário é de Teutônia.