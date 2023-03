Parque tecnológico de Pelotas ingressa em guia para startups criado no RS

O Pelotas Parque Tecnológico deu mais um passo para o impulsionamento da inovação a nível nacional e internacional ao ser selecionado para integrar o primeiro Startup Guide Rio Grande do Sul, que será a primeira versão do guia produzido na América Latina. O material visa apresentar o potencial do Estado através de seus principais agentes de inovação, além de conectar as empresas e startups a mais de 50 ecossistemas presentes em cidades que já receberam o guia, como Nova York, Lisboa, Barcelona e Tóquio.

A partir de um processo de seleção em quatro etapas que também contou com votação popular, o Pelotas Parque Tecnológico foi selecionado para integrar a categoria de Espaços, unindo-se a outros 88 projetos de startups, founders e hubs de inovação no guia. Ao todo, a comissão do Startup Guide Rio Grande do Sul analisou cerca de 538 projetos inscritos e pré-selecionados para participar da iniciativa.

Durante o South Summit 2023, que acontecerá em Porto Alegre no fim deste mês, será lançada uma prévia da versão digital do guia. O evento também contará com a presença de duas representantes dinamarquesas do Startup Guide, que visitarão alguns espaços e empresas gaúchas integrantes da iniciativa no RS.

A data para o lançamento definitivo do Startup Guide Rio Grande do Sul está prevista para outubro deste ano, durante a realização da Mercopar, contando com uma versão digital e impressa com 5 mil exemplares a serem distribuídos para acesso mundial.