Pelotas abre inscrição a casais para casamento coletivo

Estão abertas, até o dia 14 de abril, as inscrições para casais interessados em participar da 18° edição do Casamento Coletivo de Pelotas, que será realizado no dia 16 de junho. O evento é desenvolvido pela parceria entre Prefeitura e Projeto Ronda da Cidadania e já oficializou 1.022 relações no município de forma totalmente gratuitas.

O secretário da Assistência Social (SAS), Tiago Bündchen, diz que, depois de três anos sem realizar o evento, devido à pandemia, a busca por parceiros para o projeto está intensa para garantir aos participantes as melhores lembranças desse momento. A festa e as roupas dos noivos são oferecidas por meio de patrocínios de empresas parceiras. "Essa cerimônia é uma forma de incluir e oferecer dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade e uma forma de fortalecimento dos vínculos familiares", diz o secretário.

Os casais interessados devem se inscrever nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. As pessoas solteiras devem apresentar certidão de nascimento; os divorciados, certidão de casamento com averbação do divórcio; e, os viúvos, certidão de casamento e de óbito do cônjuge.

Serão atendidos 80 casais, selecionados pela ordem de inscrição, mas, mesmo após atingir esse número, os Cras seguirão recebendo inscrições, pois será criada uma lista de espera para o caso de desistências.

No momento da inscrição, os casais receberão a lista de documentos solicitados pelo cartório e das informações que devem fornecer, como, por exemplo, se adotarão o sobrenome do cônjuge ou se seguirão com o nome de solteiro e o regime de bens. No caso de noivos menores de 16 ou maiores de 70 anos, o regime é de Separação Obrigatória de Bens. Os casamentos não têm distinção de gênero.