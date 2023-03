Arroio do Meio terá parque que fará alusão à cultura gaúcha

Em março do ano passado, a prefeitura de Arroio do Meio publicou um decreto que trata sobre o reconhecimento de áreas, trechos, imóveis, públicos e privados como de outros bens de interesse turístico do município. Na ocasião, foram listados diversos estabelecimentos que poderiam ser usadas para esse fim.

O documento chamou a atenção de um grupo de investidores, que começou a articulação para a construção de um parque cultural e de entretenimento alusivo à cultura gaúcha, inclusive com a construção do monumento de gaúcho olhando para o vale em direção a região do pampa. A licença prévia foi protocolada na semana passada, junto ao Departamento do Meio Ambiente e anunciada nesta segunda-feira (20), pelo prefeito Danilo Bruxel, acompanhado da vice Adriana Meneghini Lermen, secretários e vereadores.

Segundo um dos idealizadores, o cuidado ambiental está na essência do projeto, pois o parque, além do turismo cultural e de entretenimento, está também focado no turismo de natureza, sendo o próprio bioma do local um atrativo para pesquisadores de todo o Brasil e até de outros países. Inclusive a proposta é de criar uma fundação cultural, de pesquisa e proteção do Morro São José e Gaúcho, incluindo as fontes de água, fauna e flora local.

Na prática, o decreto permite a realização de consórcios públicos com outros municípios e convênios com outros órgãos municipais, estaduais e federais, para fomentar a execução da política pública de turismo, incluindo a construção de parques, monumentos, áreas de lazer, bens culturais, restaurantes e hotéis, a fim de atender à demanda do turista que visitar o município. A ideia é que o município atraia investimentos neste setor. O parque é o primeiro projeto oriundo dessa ação.