Complexo ao redor do Cristo Protetor de Encantado é apresentado

A Associação Amigos de Cristo do município de Encantado, no Vale do Taquari, apresentou para a comunidade regional o projeto do Complexo do Cristo Protetor. O futuro espaço, que abrangerá uma área de 14,3 mil quadrados, está previsto para ser inaugurado em novembro deste ano e vai trazer infraestrutura ao local, que tem recebido milhares de turistas desde que foi lançado.

O parque contará com várias edificações, entre elas uma capela toda envidraçada em meio à mata nativa; a Fonte dos Apóstolos, que terá 12 jatos d'água para representar os Apóstolos escolhidos por Jesus e o Caminho dos Salmos, um trajeto que demarcará o ponto chave da peregrinação, tendo início no portal de entrada do parque até a estátua do Cristo com citações dos respectivos salmos da Bíblia.

Além disso, os visitantes do Cristo Protetor de Encantado poderão conhecer a Fonte da Vida, situada no pedestal da obra, com oito nichos em cor preto. As quedas d'água simbolizam a ressureição de Jesus Cristo. Além disso, haverá um local que guardará os nomes das pessoas que contribuíram, de forma espontânea, para a construção do momento.

No quesito sustentabilidade, o projeto idealizado pelas arquitetas Daniela de Conto, Gislaine Castoldi, Thais Castellani e engenheira Lais Ferreira, prevê o aproveitamento da água da chuva para o paisagismo e estação de tratamento do esgoto de todo o complexo. "O maior desafio encontrado foi conciliar toda infraestrutura necessária para bem receber o turista, sem agredir o meio ambiente. As edificações e os acessos têm que andar em harmonia com a fauna e flora, e conseguimos isso, respeitando e aproveitando o que o Criador nos ofertou'', disse a arquiteta Daniela de Conto.

O Complexo do Cristo Protetor contará ainda com outros serviços aos visitantes, tais como bilheteria, praça de alimentação, sanitários e salas comerciais. A obra está orçada em R$ 15 milhões e será financiada pelo Sicredi. A ideia é trazer mais atrativos para o espaço, além de comodidades para os visitantes que forem até o Vale do Taquari para conhecer o monumento.