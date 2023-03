Vera Cruz vai receber R$ 556 mil do governo federal para ações junto às famílias prejudicadas pela seca

Em 19 de janeiro deste ano, o município de Vera Cruz publicou decreto de situação de emergência, devido à falta de chuvas. Naquele momento os prejuízos com a seca nas culturas da soja, milho e arroz e na pecuária leiteira já alcançavam mais de R$ 10 milhões. Dois meses depois, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, aprovou o repasse de verba para ações de resposta à estiagem.

Serão repassados o montante total de recursos solicitados pela Defesa Civil Municipal, de R$ 556 mil para três frentes. A primeira delas é o repasse de cestas básicas para famílias afetadas pela estiagem na área rural. Serão R$ 460 mil para a entrega de duas cestas com alimentos para atender mais de 10.000 pessoas. Outros R$ 60 mil são para aquisição de óleo diesel para abastecimento de caminhões-pipa para distribuição de água. E mais R$ 36 mil para locação de caminhões-pipa para distribuição de água.

Este é o quarto ano consecutivo que Vera Cruz decreta situação de emergência em razão da estiagem, que se agrava a cada ano. No Laudo Técnico de Perdas, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Emater/RS-Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, a quebra em 2023 foi de 32% na produção de milho grão e 25% no milho silagem, 25% no arroz, 15% na soja e 1,2% no leite.

No ano passado, o município já havia recebido recursos na ordem de R$ 186 mil para ações de resposta à estiagem. Desta vez, com um recurso maior, o prefeito Gilson Becker espera poder amenizar ainda mais os efeitos da escassez de água nas propriedades rurais. "Esse recurso, vai nos auxiliar a ampliar essas ações e a dar assistência às famílias que enfrentam dificuldades para comprar alimentos básicos", ressaltou.