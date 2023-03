Travessia a nado entre São José do Norte e Rio Grande completa 100 anos

A Travessia São José do Norte - Rio Grande, a mais antiga prova do circuito de águas abertas do Brasil, completa 100 anos de história em 2023. A prova continua sendo referência pelas histórias de superação e desafios ocorridos em edições anteriores. Esse ano, o evento está marcado para ocorrer no dia 2 de abril.

Em 1923 ocorreu a primeira edição do evento, com a vitória do nadador do Clube de Regatas Rio Grande, Tibúrcio de Barros Brigido. A prova é disputada em linha reta, nas águas do canal que separa as cidades de São José do Norte e Rio Grande, na região sul do estado. O canal também liga a Lagoa dos Patos com as águas do Oceano Atlântico.

Os atletas nadam em direção ao Clube de Regatas do Rio Grande, percorrendo um trajeto de aproximadamente 3.5 mil metros de distância entre os dois pontos, em um trajeto cheio de obstáculos e desafios. Segundo Francismar Siviero, coordenador do projeto Nadando Pelos Cartões Postais, esta travessia é a maratona aquática mais emocionante e tradicional do Rio Grande do Sul, pois possui obstáculos que o nadador deve observar e respeitar.

"A distância é considerada média, porém exige do atleta uma resistência maior que a maioria das outras provas. Cruzar o canal em linha reta nas águas que separam as cidades é desafiador. É uma prova onde normalmente se enfrentam duas marés, uma enchente em direção a Lagoa dos Patos e outra vazante no sentido do oceano. Outros fatores que podem dificultar para os atletas é a correnteza das águas do canal, aliada a ventos comuns nesta região", comentou.

As inscrições para realizar a travessia já estão abertas e podem ser feitas pela internet (bit.ly/3JwGGpL). O valor, por atleta, é de R$ 125,00.