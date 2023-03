Corsan vai instalar nova rede de água em área de Dois Irmãos

A partir da segunda-feira (20), a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), em parceria com a prefeitura e investimento de loteadores inicia a instalação de uma nova rede de água em Dois Irmãos, passando pelos bairros Industrial e São João. A nova estrutura de rede, de aproximadamente dois quilômetros, terá o objetivo de reforçar o abastecimento do bairro São João, Alto Vila Rosa e os novos loteamentos na região.

A obra inicia pela rua Sede Campestre e segue até a avenida Sapiranga. Serão abertas valas na lateral da rua Sede Campestres, do lado esquerdo da via em toda extensão. Os moradores serão avisados com um dia de antecedência, para remover os veículos da garagem, facilitando a execução da obra.

Devido à obra, poderá acontecer interrupção parcial no trânsito. Ao final do dia, as valas serão fechadas. De acordo com a Corsan, a previsão da obra, é de 30 dias úteis.

Segundo o prefeito Jerri Meneghetti, a obra para a melhoria do abastecimento vinha sendo solicitada há alguns anos para a Corsan. "Sabemos que obras desse tipo causam desconfortos por um período, mas com certeza vai melhorar a qualidade do serviço de abastecimento de água", disse o prefeito.