Prédio em Santo Ângelo será sede de museu das Missões

O antigo Centro Administrativo José Alcebíades de Oliveira, prédio tombado em Santo Ângelo em 1994, onde funcionou por mais de nove décadas a Intendência e a Prefeitura será totalmente reformado e restaurado. Nele, será instalado o Museu Histórico das Missões. Um novo, amplo e moderno espaço cultural que resguardará a memória da história missioneira.

O início das obras de restauro foi autorizado pelo prefeito Jacques Barbosa, em ato realizado na semana passada. A obra autorizada está orçada em R$ 2.2 milhões e foi contratada com recursos da Secretaria de Estado da Cultura.

O secretário municipal de Cultura e Esporte, Douglas Barbosa, também curador do projeto, informou que o museu terá salas permanentes para acervos da Arte Sacra Missioneira, Missões Jesuíticas, Memorial Étnico Cultural, Memorial do Gabinete do Prefeito/Intendência, Galeria dos Grandes Personagens das Missões, de formação de público, educação patrimonial, contando a riqueza cultural e história, por meio de material audiovisual e o Centro de Pesquisa Missioneira, com instalação do Arquivo Histórico Augusto César Pereira dos Santos.