Centro infanto-juvenil é inaugurado em Rio Grande

Foi inaugurado, em Rio Grande, o Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil (Crai) . O local se destina à realização de serviço multidisciplinar para atenção integral de crianças e adolescentes vítimas de violências. O Crai Rio Grande está instalado no Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Jr. e funcionará 24 horas por dia.

O promotor de Justiça Rudimar Tonini, com atribuição na proteção da infância e juventude, ressalta que o objetivo do Crai é concentrar, em um único local do município, atividades de atendimento e cuidado à saúde física e psicológica de crianças e adolescentes vítimas de violências, bem como perícias e início de apuração de eventuais crimes praticados, de modo humanizado e evitando a revitimização.

A equipe é composta por peritos médicos legistas, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, pediatras, ginecologistas, advogados e policiais civis, através de uma parceria entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Hospital Universitário, Prefeitura e Secretaria da Saúde de Rio Grande, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria da Segurança Pública, por meio do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da Polícia Civil, e Conselho Tutelar.