Pelotas abre espaço para acolhimento de mulheres

A nova casa do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Professora Cláudia Pinho Hartleben (CRM) foi oficialmente entregue em Pelotas. O prédio, mais qualificado para atender o público, localizado à rua Marechal Deodoro, 1.628, foi visitado durante cerimônia que contou com a presença da prefeita Paula Mascarenhas.

O serviço integra a rede de proteção e políticas públicas para a mulher da Prefeitura e é voltado ao trabalho de prevenção à violência. Com a nova unidade, o atendimento às mulheres vítimas é ampliado, com o acolhimento realizado em espaço maior e mais adequado.

"Vi o Centro nascer e fortalecer a nossa rede de apoio à mulher vítima da violência em Pelotas, cidade que se tornou referência no Estado nessa pauta. Esse novo espaço representa o caminho trilhado por tantas mulheres, e eu acredito muito no trabalho que é feito aqui. Essa casa é de todas as mulheres pelotenses", frisou Paula.

O local contará com espaço e recreadora, para que as mulheres atendidas possam levar os seus filhos, além de oficinas de qualificação profissional para ajudá-las na independência financeira, conforme explicou a coordenadora do Centro e diretora na Secretaria de Assistência Social (SAS), Paola Fernandes. "Aqui temos mulheres que atendem outras mulheres, para ajudá-las a quebrar o ciclo de violência, além de prevenir a violência", disse. Anteriormente anexado ao Centro Especializado em Assistência Social (Creas) I e com pouco mais de dez mulheres atendidas, o CRM viu seu número de atendimentos duplicar, após a realização de busca ativa junto ao restante da rede. Com público e equipe suficientes para um trabalho de escuta e acolhimento mais qualificado, de acordo com a diretora na SAS e coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Manoela Rodrigues, a mudança de espaço foi necessária.