Esteio sedia evento da Feevale voltado para as startups

A prefeitura sediou, no fim da semana passada, o Startup Plus Esteio. A iniciativa, promovida em parceria com o Feevale Techpark, da Universidade Feevale, tem por objetivos buscar ideias inovadoras e acelerar o empreendedorismo na região.

Ao longo do dia, empreendedores se envolveram em grupos de trabalho e em mentorias com professores da universidade gaúcha para desenvolver, validar e prototipar suas ideias. Nas atividades propostas, foram abordados temas como design thinking, produto viável mínimo (MVP), validação e pitch. No final do evento, ainda nesta sexta, uma banca avaliadora, composta por membros de empresas e entidades regionais, analisará os projetos elaborados no evento e selecionará até três vencedores, que serão premiados com incubação no Feevale Techpark por um período de dois anos, para o primeiro colocado, seis meses, para o segundo, e quatro meses, para o terceiro.

Na incubação, o projeto passa a ser formalmente uma empresa, e poderá dispor de uma sala fixa em uma das unidades do Feevale Techpark (Esteio, Novo Hamburgo, Campo Bom e Porto Alegre). Nesse período, o empreendedor coloca em prática o plano de negócios e pode contar com mentorias para acompanhamento, bem como com todo a ambiente de inovação do parque.

A parceria entre a Prefeitura e a Feevale para oportunizar um espaço para a evolução de negócios na cidade, estimulando novas ideias e a geração de emprego e de renda foi firmada em janeiro de 2021. Desde então, quatro ciclos de assessorias e capacitações foram realizados, possibilitando a empreendedores o acesso a pré-incubação e assessorias individuais em cinco eixos (tecnologia, gestão, empreendedorismo, marketing e finanças), bem como o apoio na elaboração de planos de ação dos empreendedores, possibilitando o desenvolvimento dinâmico e ágil de produtos, serviços e tecnologias.