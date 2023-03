Hospital de Parobé vira referência em traumato-ortopedia

A Secretaria da Saúde (SES) e os gestores de municípios que fazem parte da Região de Saúde 7 do Estado aprovaram, nesta sexta-FE (17), a mudança de referência no atendimento de urgência e emergência de média e alta complexidade em traumatologia e ortopedia para o Hospital São Francisco de Assis, em Parobé. Na semana passada, a região 6 já havia referendado a transferência do serviço. Com a decisão, o município substituirá Canoas como referência para procedimentos cirúrgicos. Os termos aditivos para o novo contrato com o hospital já estão em tramitação.

A titular da pasta, Arita Bergmann, destacou a articulação da região, do governo do Estado e dos municípios para viabilizar a implementação dos serviços, além do apoio unânime dos secretários municipais à transferência. "Consolidamos, com a Região 7, a mesma adesão obtida na Região 6. Isso é estar junto. Gestor estadual e gestores municipais construindo, unidos, soluções para a saúde", disse a secretária. E acrescentou: "A fila das cirurgias precisa andar e os pacientes precisam ter a possibilidade de realizar procedimentos de alta complexidade em um hospital com a qualidade de atendimento que o hospital de Parobé oferece".

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado estadual Joel Wilhelm, lembrou que a mobilização vem sendo feita há alguns anos, buscando melhorar o atendimento às comunidades. "Essa mudança trará mais agilidade, praticidade e dignidade aos pacientes", afirmou. Ele também ressaltou a importância do diálogo e da parceria com diferentes segmentos da sociedade, para encontrar uma solução convergente.

Uma região de saúde, conforme explicação da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, reúne municípios limítrofes, a partir de identidades culturais, econômicas, sociais e com redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, a fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Com a mudança aprovada pelas regiões 6 e 7 na reunião da sexta-feira, o hospital de Parobé irá atender os moradores dos seguintes municípios: Cambará do Sul, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula, Taquara e Três Coroas, que fazem parte da Região 6; e Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio, São Leopoldo e Sapiranga, que compõem a Região 7.