Escola com nome de Yamandu Costa é aberta em Passo Fundo

Foi inaugurada, em Passo Fundo, a sede da Escola Pública de Música Yamandu Costa, no Parque da Gare, um espaço que vai concentrar o projeto de ensino da música para as crianças da rede municipal. A abertura oficial da sede contou com a presença do violonista passo-fundense reconhecido no mundo e que empresta o seu nome para a iniciativa, Yamandu Costa.

As atividades serão feitas com estudantes da rede municipal do sexto ao nono ano, que terão acesso a quatro modalidades de ensino de música: instrumentos de cordas, percussão, cordas friccionadas e sopro. As aulas serão ministradas por quatro instrutores, quatro auxiliares e pelo maestro Rodrigo Ávila e acontecerão em quatro escolas municipais - uma em cada quadrante da cidade -, que receberam uma sala de música e os instrumentos: EMEFs Senador Pasqualini, Cohab Secchi, Benoni Rosado e Wolmar Salton. Para a sede, no Parque da Gare, serão direcionadas as crianças que apresentarem um melhor desempenho na modalidade que escolheram. Elas irão compor grupos e conservatórios.

A criação de Yamandu Costa foi em um caldeirão de música, e o seu destino não seria diferente. compositor foi dentro de um caldeirão de música, e o seu caminho não seria diferente. O seu pai, Algacir Costa (in memoriam), era educador e líder do grupo Os Fronteiriços. A mãe, Clari Costa, por sua vez, é cantora. Para Yamandu, ser referência para a Escola Pública de Música da rede municipal de educação é manter no tempo a contribuição do seu pai enquanto educador. "Me sinto muito honrado. Tudo isso me remete à memória do meu pai. Ele sempre foi a minha grande ligação com Passo Fundo e um educador nato, que formou muitas pessoas na cidade. Ele queria disseminar a linguagem da música", contou.

Clari acompanhou a inauguração da sede do projeto e, emocionada, compartilhou o que o momento significa para a Música. "É um dia muito emocionante. Aqui está toda uma história que construímos, começando pelo pai do Yamandu e por mim levando o nome de Passo Fundo com o grupo Os Fronteiriços. A música emancipa e alegra a alma. Parabéns a Passo Fundo e que isso vá para o mundo", afirmou.