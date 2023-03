Hospital Nossa Senhora das Graças reabre 12 leitos de emergência

A prefeitura de Canoas reinaugurou 12 novos leitos de emergência no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). A novidade ajuda a casa de saúde em um momento que todos os hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre estão com as emergências superlotadas e restringindo atendimentos e cirurgias. Mesmo com a novidade, o hospital canoense continua superlotado, com 350% dos leitos ocupados.

Além de novos leitos, o Graças está concluindo a reforma de outro espaço que abrigará todos os serviços de oftalmologia do hospital. Serão cerca de 300m², com quatro consultórios, uma sala para a realização de exames, duas salas de espera e uma sala administrativa. Atualmente, a casa de saúde realiza 2 mil atendimentos por mês e quase 30 mil exames oftalmológicos.

"Hoje, apenas cirurgia de catarata é feita aqui no hospital. Quando concluirmos este novo espaço, poderemos nos habilitar, junto ao governo do Estado, para realizarmos cirurgias de glaucoma e todos os procedimentos na retina. Com isso, poderemos ampliar o número de atendimentos e o número de exames, garantindo que ninguém mais precise ir para Porto Alegre quando o assunto for oftalmologia", informou o diretor da casa de saúde, Juliano da Silva.

O secretário da Saúde de Canoas, Aristeu Ismailow, destaca que o local onde estão os novos leitos foi totalmente reformado e que mais 21 unidades serão reabertas em breve. "O temporal de agosto destruiu o telhado e o teto desta área, danificando muito esses quartos. Como podem ver, está tudo reformado e novo, garantindo que logo mais iremos recuperar todos os 33 leitos e reafirmando o nosso trabalho diário em investir na saúde dos canoenses e de todos que têm Canoas como referência".

Uma demanda antiga da Liga Feminina de Combate ao Câncer também está sendo atendida no hospital, com a ampliação do estacionamento do hospital, que fica em frente à Liga. A melhoria está sendo realizada pela secretaria de Obras do município e tem previsão de ser concluída até a semana que vem.