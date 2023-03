Fábrica de ração animal é inaugurada em Erechim

Com investimentos de R$ 5,94 milhões, a Agricoop Cooperativa Agrofamiliar inaugurou, na sexta-feira (17) uma nova unidade para produção de ração animal no município de Erechim. Localizada junto à RS-135, a fábrica terá capacidade de produção de dez toneladas a cada hora. São quase 1.800 metros quadrados de construção e a linha de crédito incluiu também a instalação de equipamentos.

O projeto contou com o financiamento total do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A inauguração contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, que destacou o papel do banco em apoiar projetos estratégicos para fortalecer para a economia gaúcha. "É também mais uma demonstração da força e do crescimento do cooperativismo e dos agricultores familiares", acrescentou o vice-governador, que ao longo do dia visitou outros empreendimentos do Alto Uruguai.

Conforme o presidente da cooperativa, Mário Antônio Farina, o projeto da nova fábrica de rações contempla também a instalação de uma balança rodoviária e um depósito com maior capacidade de estocagem da produção. Com sede em Erechim e filiais em cidades da região, a Agricoop tem mais de 1.600 associados.