Reunião com lideranças regionais e integrantes do governo do RS debate acessos ao novo aeroporto de Caxias

As negociações entre governo do Estado e municípios sobre os acessos ao aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul tiveram mais uma etapa na semana passada. O prefeito Adiló Didomenico recebeu o secretário Estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, o diretor do Daer, Luciano Faustino, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, e o secretário de Governança e Desenvolvimento Integrado de Gramado, Germano Junges.

A pauta da reunião foi a implementação dos acessos ao novo aeroporto. Foram abordadas as obras da ligação de São Marcos a Vila Seca, que tem extensão de oito quilômetros e projeto executivo concluído; a ligação entre o aeroporto à via Apanhador na Rota do Sol, com extensão de 14 quilômetros, com o objetivo de beneficiar os Campos de Cima da Serra e suas áreas turísticas como parques nacional e estadual já concedidos; e a ligação com a região das Hortênsias. Ficou acordado que os projetos e estimativa de custo já prontos serão todos encaminhados ao Daer e a complementação com projetos básicos e os respectivos investimentos.

Depois que todo o material estiver concluído, será feita uma reunião na presença do governador Eduardo Leite para definições quanto à participação financeira do Estado nas obras. Essa foi uma demanda que veio do governo estadual. "Quando tivermos todas essas informações reunidas, vamos levar ao governador, porque o Estado tem todo o interesse em ser parte da viabilização", comentou Costella.

O prefeito Adiló Didomenico abordou também o trecho de acesso que liga Caxias, passando por Fazenda Souza, que se trata de uma via estadual e que deve inserir o anel de contorno da sede do distrito. Esse contorno desviará o maior fluxo de veículos do centro de Fazenda Souza. "Há meses estamos trabalhando nesse assunto, inclusive identificamos uma estrada que viabilizaria a execução sem a necessidade de muitas desapropriações", afirmou.