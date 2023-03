Reunião irá tratar da chegada do Instituto Federal em Gramado

A Câmara de Vereadores de Gramado promove, na quarta-feira (22), uma reunião para tratar da implantação do Instituto Federal em Gramado, O encontro, que ocorrerá às 18 horas na sede do Poder Legislativo, terá como pauta o alinhamento de ações e planejamento para implantação do Instituto no município, com o intuito de capacitar jovens e adolescentes para o mercado de trabalho.