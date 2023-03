Obras da fase 7 da perimetral de Canoas avançam

O trecho compreendido como a fase 7 da Perimetral Oeste, em Canoas, está com 74% do projeto executado. A ponte sobre o Arroio Araçá estar com o lado leste pronto, faltando apenas a conformação da ponte (secagem definitiva do concreto), para receber asfalto.

O Parque Linear e seus módulos de urbanismo, que acompanham o trajeto da Perimetral, estão sendo concretados e dão ideia de como será a nova paisagem com a finalização da obra. Porém, alguns imprevistos de movimentação de terreno alteraram o cronograma e a previsão para conclusão do módulo 7 está prevista para o mês de julho, como explicou a engenheira, Renata Cardoso. "Tivemos contratempos na movimentação da rede elétrica de alguns pontos daquela região, mas que agora já estão sendo resolvidos", explicou.

A perimetral é a maior obra de mobilidade urbana já feita na cidade. A via de 8,2 quilômetros, paralela à BR-448, ligará os extremos do lado oeste da cidade. Quando finalizada, a via permitirá aos canoenses cruzar a cidade em cerca de 15 minutos.