Reunião discute reforma do Museu do Imigrante, em São Leopoldo

A obra de restauração do complexo da Casa da Feitoria - Museu do Imigrante de São Leopoldo será realizada por etapas, com prioridade para a estrutura do prédio já existente. O acordo foi firmado em reunião realizada nesta semana, no Vale do Sinos. O encontro contou com representantes do município, do escritório responsável e do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que é proprietário do imóvel. O representante do Estado, Rodrigo Gomes da Rocha, do Escritório de Desenvolvimento de Projetos, participou de forma on-line.

O secretário Geral de Governo Nelson Spolaor propôs um novo encontro com dirigentes do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo para buscar instrumentos de execução do projeto, como convênio, por exemplo. "Vamos discutir as prioridades e a forma de colocar em prática agora a primeira etapa. Ficou definido que a casa será a prioridade a ser reformada até 2024", ressaltou.

A restauração do espaço foi um dos projetos contemplados pelo Iconicidades, promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Cultura. Em janeiro de 2023 foi assinado o contrato com a equipe classificada em primeiro lugar, no concurso público de arquitetura, para a elaboração do projeto executivo.