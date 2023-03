Escola de Estância Velha é seleciona em iniciativa da Obeci

A Escola de Educação Infantil Estância das Crianças, da Nova Estância, em Estância Velha, foi selecionada para participar da Residência Pedagógica da Obeci, que é uma comunidade de apoio do desenvolvimento profissional de profissionais de educação infantil. O educandário foi uma das vinte selecionadas entre mais de trezentas escolas públicas e privadas inscritas em todo o país.

"Estamos muito ansiosas para desfrutar desta experiência e muito felizes em termos sido selecionadas", comemora a diretora da escola Renata Godoy. A residência pedagógica é um programa de imersão gratuito nos processos de formação para professoras e coordenadoras da Educação Infantil. A inscrição da escola estanciense foi feita pela coordenadora Juli de Oliveira que já participou do programa no ano passado com a Emei Criança Feliz.

O programa que está na sua terceira edição é coordenado pelo fundador da Obeci, Paulo Fochi, referência em educação infantil no país e no exterior. Tem como objetivo contribuir na formação e qualificação de professores e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil. A residência tem duração até dezembro. Nesta etapa do programa, a escola participa como ouvinte e acompanha o trabalho das escolas que já integram a Comunidade Obeci.