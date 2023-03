Pelotas solicita ao Iphan verba para o Theatro Sete de Abril

Em reunião com o diretor de Patrimônio Material do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), Andrey Schlee, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas antecipou que o município irá apresentar um pedido de aporte financeiro de R$ 6,5 milhões. O dinheiro deverá ser usado para aquisição e instalação dos equipamentos de climatização, iluminação e sonorização, finalizando todas as etapas previstas no projeto de restauro do Theatro Sete de Abril e, complementar a obra do Museu da Cidade, que será sediado no Casarão Seis na praça Coronel Pedro Osório.

"Fizemos uma revisão de tudo o que está previsto no PAC Cidades Históricas, com ênfase no Sete de Abril e combinamos de oficializar uma solicitação dos recursos que faltam e saímos bastante animados com o interesse demonstrado pela cidade Pelotas", afirma Paula. No encontro a prefeita informou, também, que o mmunicípio conseguiu aportar R$ 2 milhões para o restauro teatro, através da Lei de Incentivo à Cultura.