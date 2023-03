Área Azul de Gravataí pode ser paga através do Pix

Foram implantadas novas opções para utilização das vagas na Área Azul em Gravataí. Agora, os motoristas contam com a modalidade "Parquímetro Digital", que oferece praticidade na hora de estacionar e o Pix como mais uma forma de pagamento.

Conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana, os motoristas poderão registrar o estacionamento e efetuar o pagamento utilizando o sistema QR Code (código digital escaneado por smartphones). Ao apontar a câmera para o código, o motorista acessa o chamado ticket avulso. Para utilizar, basta fornecer placa e tipo do veículo (carro ou moto), nome e telefone para contato, selecionar a cidade (Gravataí) e o tempo de permanência na vaga (mínimo de uma hora). Com base nestes dados, o sistema então gera o Pix.

Conforme o secretário de Mobilidade, Guilherme Ósio, adesivos com o QR Code do ticket avulso foram fixados juntos aos parquímetros físicos, que seguem operando normalmente em toda a Área Azul de Gravataí, e nas fachadas dos mais de 50 estabelecimentos comerciais parceiros. As equipes móveis responsáveis pela cobrança do estacionamento rotativo seguirão atuando e também fornecerão o código aos motoristas. "As demais modalidades da Área Azul, inclusive os meios de pagamento atuais, seguem valendo. Nossa proposta é oferecer mais uma opção, gerando facilidade ao cidadão", reforçou Ósio.