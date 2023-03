Empresa abre 191 vagas para trabalhar na duplicação da RSC-287

A Sacyr Construções, empresa que gerencia a RSC-287, abriu 191 vagas para compor a nova equipe de pavimentação que vai atuar na duplicação da rodovia, que liga Tabaí até Santa Maria. Há urgência na efetivação das contratações, visto que várias frentes de obras estão atuando na rodovia. A preferência nas vagas será para moradores de Santa Cruz do Sul e cidades vizinhas, mas com abrangência para todo o trecho de concessão.

As oportunidades são para 23 diferentes áreas de atuação, com disponibilidade de vagas para as funções de motoristas, pedreiros, carpinteiros, ajudantes, motoristas de caminhão, encarregados de obra, laboratoristas, operadores de rolo compactador, dentre outras.

Os currículos devem ser enviados até o dia 22 de março para o e-mail ( [email protected] ) (com o nome da vaga desejada), via WhatsApp no (51) 98025-1167 ou entregues na portaria da empresa, localizada na Avenida Independência, número 3284, no bairro Renascença, em Santa Cruz do Sul.

De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da Sacyr Construções, Cassiane Azolini, algumas oportunidades não exigem experiência. "As vagas para ajudantes, bandeirinhas e rastaleiros não precisam de experiência comprovada, o que pode ser uma boa oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho", destaca.