Caxias do Sul terá dia voltado ao atendimento de mulheres

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul realiza no dia 25 de março, das 9h às 15h, um mutirão de Saúde da Mulher em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Apenas a UBS Parque Oásis não atenderá, pois estará fechada para obras de reforma e ampliação.

A ação busca ampliar a oferta de atendimento ao público feminino e chamar a atenção para duas doenças que podem levar à morte: o câncer de mama e o câncer do colo de útero. O diagnóstico precoce é essencial para ambas e, para o câncer do colo uterino, um cuidado essencial é tomar a vacina do HPV.

As mulheres poderão procurar as UBSs para realizar exame preventivo de câncer de colo de útero (papanicolau) e solicitar mamografia (mulheres de 40 anos ou mais). Também haverá consultas médicas e odontológicas previamente agendadas para mulheres, além da oferta de vacinas para mulheres e outros públicos (veja serviço abaixo).

A prevenção se faz pela coleta do exame citopatológico do colo uterino e pela vacinação de adolescentes de ambos os sexos contra o vírus HPV. No ano de 2022 ocorreram em Caxias do Sul 13 óbitos por câncer do colo uterino. Já o câncer de mama vitimou 54 mulheres no município no ano passado.

"Historicamente, uma prioridade da saúde da mulher, no âmbito das políticas públicas de saúde, tem sido a redução das taxas de mortalidade por câncer de mama e do colo uterino. Estas neoplasias são as de maior prevalência em ginecologia e de maior impacto em termos de mortalidade feminina. Por esse motivo, destacamos a importância de que as mulheres de 25 a 64 anos que não fizeram esse exame nos últimos três anos e aquelas que têm mais de 40 anos e não fizeram a mamografia no último ano compareçam a uma UBS", aponta Lorenzi.