Páscoa em Gramado tem segundo fim de semana com atrações ao público

O segundo final de semana da 8ª Páscoa em Gramado terá atrações culturais e artísticas na rua Coberta, na avenida Borges de Medeiros e na Vila de Páscoa, que está instalada na praça das Etnias. Com a expectativa de atrair 400 mil pessoas, o evento vai até 9 de abril em vários pontos da cidade.

O espetáculo O Reino Mágico de Páscoa continua ocorrendo com 21 sessões diárias, das 10h às 13h e das 14h às 20h30, na rua Coberta. Mágica, teatro e dança transportam crianças e adultos numa viagem encantada pelo reino que guarda toda a magia da Páscoa e dos mais saborosos chocolates do mundo.

No sábado e no domingo, a partir das 15h, a avenida Borges de Medeiros recebe a turma do Pascoalino para a tradicional Parada de Páscoa. Mais de 50 artistas alegram o público com fantasias coloridas e performances divertidas.

Já na Vila de Páscoa, a programação reserva intervenções artísticas. No sábado (18), às 14h, o Casal Candy conta Histórias de Páscoa. Depois, às 17h, ocorre a intervenção artística A Páscoa dos Bichos. No domingo (19), a atração Em que Posso lhe Ajudar ocorre às 14h e, depois, a Vila recebe a Escola de Ajudantes, a partir das 17h. O espaço conta, ainda, com a Casa do Pascoalino, área de alimentação e venda de artesanato.