Prefeitura de Estrela assina contrato de R$ 15 milhões com o BRDE para obras de pavimentação e drenagem

A prefeitura de Estrela e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmaram, nesta quinta-feira (16), uma operação de crédito no valor de R$ 15 milhões para obras de infraestrutura viária do município. Com o investimento, serão realizadas obras de pavimentação e drenagem em vias urbanas, incluindo uma alternativa de acesso à ERS-129, assim como estradas que interligam a área central da cidade com localidades do interior

O anúncio da parceria ocorreu em ato na sede administrativa do município e contou com as presenças do prefeito Elmar Schneider e do diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian. A partir do financiamento, a prefeitura de Estrela elencou para receber as obras as ruas Josefina Diel e Herbert Fensterseifer, que servem de acesso a diferentes bairros da cidade.

Para servir de uma nova alternativa de acesso à ERS-129, a rua Geraldo Pereira igualmente está contemplada a receber as melhorias para qualificar a mobilidade urbana, o que incluiu passeios públicos e sinalização viária. O mesmo ocorrerá com a rua Antônio Barth, localizada às margens do rio Taquari, fazendo parte de um projeto de revitalização e requalificação dessa região da cidade.

Com o objetivo de melhorar os acessos ao interior do município e qualificar o escoamento da produção das famílias de agricultores, a prefeitura incluiu entre as obras em quatro estradas vicinais: Chá das Índias, Cláudio Sulzbach, Padre Jesuíta e São Jacó. Ao todo, os projetos financiados somam quase 76 mil metros quadrados de área pavimentada. "O BRDE é um grande parceiro dos municípios gaúchos e essa operação com Estrela segue uma diretriz de governo, no sentido de aproximar o banco das prefeituras", destacou o diretor do banco de fomento.