Centro de Eventos de Tramandaí recebe a Multiexpo

Os bons negócios voltam a acontecer em Tramandaí na 26ª edição da Multiexpo. A feira segmentada para lojistas, atacadistas e supermercadistas acontece de 24 a 26 de março no Centro de Eventos e traz dezenas de marcas expondo as novidades do setor de bazar, brinquedos, utensílios e utilidades domésticas, importados, decoração e muito mais.

A primeira edição do ano da Multiexpo na cidade do Litoral Norte gaúcho receberá centenas de visitas, lojistas oriundos de todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Para visitar a feira de negócios é necessário ser lojista e fazer o cadastro apresentando CNPJ da empresa e dados cadastrais. O credenciamento pode ser realizado no dia e horário da visitação, lembrando que é uma feira segmentada a negócios, para venda a lojistas.

O horário da 26ª Multiexpo é das 10 às 20 horas na sexta-feira e no sábado, e das 10 às 17 horas no domingo, com credenciamento até as 15 horas. Para comodidade dos visitantes, o evento conta com estacionamento e restaurante no local.