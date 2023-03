Canela entra em guia de inovação do Rio Grande do Sul

A Startup Guide Rio Grande do Sul divulgou nesta semana a lista completa contendo os 88 selecionados para integrar uma publicação que apresentará o cenário de inovação no Estado. Ao todo o conselho curador do guia analisou aproximadamente 500 projetos pré-selecionados, contando com a participação de cerca de duas mil pessoas em uma votação popular.

A lista engloba startups, fundadores, hubs de inovação, investidores, programas, além de universidades e instituições de ensino. Canela está presente através do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), sendo avaliado na categoria 'Espaços de Inovação'.

O secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, Luciano Melo, que é o idealizador do Cidica, destaca que participar desta seleção já demonstra que o município está se consolidando como referência na região tratando-se de tecnologia, inovação e empreendedorismo. "O Cidica está junto com empresas e instituições de alto nível. Estamos otimistas em integrar essa publicação, que será uma grande vitrine para a captação de negócios e atração de mais startups para Canela", projeta o secretário Luciano Melo.

O público poderá conferir parte do que está sendo produzido para a publicação durante o South Summit Brasil que será realizado entre os dias 29 e 31 de março, em Porto Alegre. As datas para a divulgação dos selecionados e lançamento do material ainda não foram divulgadas.