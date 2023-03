Canoas suspende cirurgias eletivas até o domingo

Os hospitais da Região Metropolitana estão superlotados. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por exemplo, está com lotação superior a 200%, afetando outros hospitais da região. Por isso, a Secretaria de Saúde de Canoas anunciou, diante desse quadro, a suspensão temporária das cirurgias eletivas no Hospital Universitário (HU) e no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) a partir desta quarta-feira (15).

A suspensão vai até o domingo, dia 19 de março. Cirurgias oncológicas continuarão sendo realizadas normalmente durante o período. A medida visa garantir que as portas de entrada de urgência e emergência permaneçam atendendo com normalidade dentro da cidade. Na segunda-feira (20), as cirurgias eletivas serão retomadas normalmente em Canoas.