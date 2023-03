Empresa apresenta Plano de Mobilidade de Erechim

Integrantes da empresa GO, responsável pela construção do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Erechim, apresentaram as diretrizes, planos de ação e investimentos do estudo. O plano é uma iniciativa da Prefeitura de Erechim e coordenada pela Secretaria de Planejamento e tem previsão de ser entregue em abril deste ano.

O secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, representando, também, o secretário de Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos, explicou que, depois que o Plano de Mobilidade for concluído e entregue ao município, ele entra numa nova etapa, que é a elaboração dos projetos para executar as propostas dos estudos. "A aplicação do Plano é gradual e precisa levar em consideração a realidade econômica do município, por isso, os projetos têm um período de implantação, curto prazo (dois anos), médio (seis anos) e longo prazo (10 anos)", explica.

O arquiteto, Vinícius Ribeiro, um dos coordenadores do estudo, faz a introdução de forma online e ressaltou que tanto a empresa quanto a administração municipal tiveram que sair da zona de conforto para construir o Plano. "Este trabalho é de todos e exigiu de nós muito estudo e superação, para conseguirmos pensar um modelo diferente de qualquer outro plano, porque Erechim tem que ser Erechim. E o Plano de Mobilidade é o momento de recuperação da identidade cultural, resgate da autoestima, e, principalmente, da valorização do espaço público, para que seja um local de convivência e não de passagem", afirma o arquiteto.