Sinduscon promove Vitrine de Imóveis em Santa Cruz do Sul

Os interessados em comprar imóveis para morar ou investir em Santa Cruz do Sul terão a oportunidade de participar da 1ª Vitrine de Imóveis. O evento, liderado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), por intermédio do Escritório Regional Vale do Rio Pardo, inicia nesta quinta-feira (16) e segue até 26 de março, no Shopping Santa Cruz. Diariamente, das 10 às 22 horas, as principais construtoras do município vão ofertar imóveis prontos para morar, em construção e lançamentos.