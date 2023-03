Festa Campeira do RS tem início em Santa Cruz do Sul e promete atrair até 20 mil vistantes até o fim de semana

Teve início nesta quarta-feira (15) a 33ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul (Fecars), evento que ocorre até 19 de março em Santa Cruz do Sul. A Fecars é o maior evento campeiro do Estado. Realizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), a edição deste ano contou com a parceria da 5ª Região Tradicionalista, anfitriã da programação.

A expectativa dos organizadores é de que cerca de 4 mil pessoas acampem no local e outras 20 mil circulem pelo parque durante o evento. Um das principais novidades da 33ª Fecars é a entrada gratuita para o público.

O presidente da comissão executiva do evento, Juliano Batista, está bastante positivo em relação ao evento na cidade do Vale do Rio Pardo. "A expectativa é de uma festa bastante grande, porque temos a confirmação das 30 regiões tradicionalistas do Estado", revelou.

Batista enfatiza que o Parque de Eventos recebeu diversas melhorias para sediar a Fecars. Foram aprimoramentos nas redes elétrica e hidráulica e na cancha de provas, além de manutenção em geral. A estrutura ainda conta com uma ampla área para acampamento, praça de alimentação para os visitantes, espaço para artesanato, e lojas de selaria e pilchas.

Nesta edição, a Fecars terá apenas provas técnicas, como tiro de laço, vaca parada, com a participação de 250 crianças, e gineteadas. No sábado (18), será realizado o 22º Seminário da Cultura Campeira e o 2º Torneio de Truco Cego de Integração, cujas finais estão programadas para o domingo (19).