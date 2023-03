Grande Pacto reúne setores para discutir ideias em Rio Grande

Com foco na união dos setores para vencer os desafios e estimular o desenvolvimento de inovação em Rio Grande, empresários, lideranças, representantes de entidades e do setor público participam nesta semana do ciclo de workshops do Grande Pacto. Durante três dias estão sendo discutidas ideias para os projetos que estão em andamento com o propósito de tornar a cidade ainda mais inovadora e fomentar o desenvolvimento. Os grupos que participam das discussões definem o nome do projeto, os problemas e a expectativa de resultados em seis meses.

A cidade de Rio Grande está na quinta etapa do programa, recebendo os projetos que vão ser escolhidos no dia 5 de abril. Segundo a prefeitura, cerca de 12 propostas devem ser aprovadas. "Nós acreditamos que tenham no mínimo três projetos por macrodesafios. A ideia dos workshops é ajudar na criação dos projetos em conjunto que possam ser executados pelo pacto e acompanhados pela mesa diretora", destaca o assessor superior do Gabinete do Prefeito, Guilherme Schuch.

O trabalho realizado desde o lançamento do Pacto, em dezembro do ano passado, envolveu uma série de reuniões e entrevistas para diagnosticar o cenário atual e definir a tomada de decisão futura. O período de preparação foi utilizado para implementação de iniciativas voltadas a facilitar a execução do Grande Pacto como atualização da lei de inovação e a criação de um fundo de inovação que deve levantar R$ 10 milhões para investimentos nos próximos anos.

O objetivo da iniciativa na cidade da região Sul do Estado é tornar o município de Rio Grande um dos polos de tecnologia e empreendedorismo. O projeto reúne participantes de várias áreas em torno de ideias que estimulem o crescimento da região, e conta com a parceria do Sebrae/RS e da consultoria liderada pelo professor espanhol Josep Piqué.

Um dos focos de Rio Grande é a chamada Economia do Mar, que explora diversos setores voltados à economia marítima. Além do principal porto do estado, Rio Grande abriga um distrito industrial de mais de 2 mil hectares. "Podemos ter projetos que envolvem o turismo, a indústria pesqueira e de base tecnológica. A partir de um ambiente de ecossistema organizado vamos gerar renda, emprego, desenvolvimento e qualidade de vida para o município", ressalta o prefeito Fábio Branco.