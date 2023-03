Preço da cesta básica registra queda no mês em São Leopoldo

O Procon de São Leopoldo divulgou a pesquisa de preços da cesta básica referente a março. O custo de menor valor foi registrado em R$ 649,69, uma redução de 6,31% em comparação a fevereiro. Os itens que mais contribuíram para a queda foram a cebola, com queda de 25% rem relação ao mês anterior, o pão, (22%) e o óleo de soja, (15%).

Entretanto, o tomate foi o produto com maior aumento, com elevação de 95% em comparação ao mês anterior, seguido da salsicha (56%) e do sabonete (34%). O levantamento dos preços foi realizado na terceira semana de março, abrangendo 27 itens voltados para a alimentação, higiene pessoal e limpeza, em quantidade para consumo familiar.

O Procon salienta que a pesquisa indica os preços praticados na data do levantamento e podem sofrer variações no decorrer do mês devido à disponibilidade de estoque, por exemplo. A diretora do Procon-SL, Neusa Azevedo, orienta que os consumidores façam pesquisas para encontrarem os melhores preços e fiquem atentos às datas de validade. A diretora destaca que a relação dos consumidores com o Procon é muito importante para evitar práticas de preços abusivos e reforça a importância das denúncias.