Obras vão abranger 10 escolas da rede pública de Caxias do Sul

Um ato realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis, em Caxias do Sul, marcou o início das obras de adequação ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) para 10 instituições da rede municipal. O prefeito Adiló Didomenico assinou a ordem de início para as obras que devem levar mais segurança e oferecer adequações de acessibilidade para cerca de 5 mil estudantes com investimento superior a R$ 8 milhões.

As escolas contempladas neste primeiro lote de adequações serão Alberto Pasqualini, Caetano Costamilan, Caldas Júnior, Giuseppe Garibaldi, João de Zorzi, José de Alencar, Machado de Assis, Mário Quintana, Osvaldo Cruz e Prefeito Luciano Corsetti. "A composição de lotes de licitações para as obras foi a alternativa proposta pela administração a fim de dar encaminhamento resolutivo ao processo, uma vez que tentativas anteriores resultaram em licitações frustradas e inclusive em abandono de obra por parte de uma das empresas que já estava até de contrato assinado. Portanto, neste primeiro momento serão 10 escolas", explica a secretária municipal de Educação, Sandra Negrini.

O investimento total previsto é de R$ 8 milhões e o prazo de entrega é de 360 dias. "Ficamos muito satisfeitos de finalmente tirar do papel este compromisso, porque não se trata apenas de atender a uma exigência da lei, mas de oferecer condições de segurança e conforto adequadas para nossas crianças, professores e demais trabalhadores das nossas escolas. Agora contamos com a celeridade e o compromisso da empresa vencedora da licitação para concluir os trabalhos no prazo e da maneira corretos", concluiu o prefeito Adiló Didomenico.