Caxias do Sul recebe manifestação de interesse para criação de loteria municipal

A prefeitura de Caxias do Sul recebeu uma manifestação de interesse privado para implantação do serviço de loteria municipal. O pedido veio por meio da Associação Nacional de Jogos e Loterias. A loteria municipal é considerada pelo município como uma possibilidade de uma nova fonte de receita para auxiliar nos recursos necessários à seguridade social, tanto previdência quanto assistência, e à saúde.

O secretário de Parcerias Estratégicas, Maurício Batista da Silva, explica que a partir dessa manifestação, o município vai analisar dentro da legislação. "Tendo em vista o aumento significativo e frequente da demanda de recursos para essas áreas, a loteria pode se tornar um mecanismo em que o município poderá atender essas demandas e, a partir daí, não desvincular ou transferir recursos de outras pastas, de forma a manter a operação do município e atender as demandas de todos os setores", explica o secretário.

Maurício acrescenta que dará seguimento à avaliação do pedido de interesse e também avaliar a possibilidade de trabalhar os serviços de loteria no âmbito regional. "Assim somaremos esforços com os demais municípios e, certamente, no momento em que nós trouxermos uma solução, não só para Caxias do Sul, mas para todos, o ganho será maior e obviamente o projeto mais exitoso", finalizou.