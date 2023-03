Centro para autistas de Pelotas chega próximo do limite da capacidade

Em ampliação gradativa, o Centro de Atendimento ao Autista de Pelotas já conta com 550 pessoas assistidas. Em breve, deve chegar a 600, capacidade máxima, com o chamamento dos alunos que aguardam na lista de espera para o ingresso. Em abril, a instituição completa nove anos de atuação voltada a crianças, jovens e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Pelotas.

Com a demanda reprimida de dois anos de pandemia foi necessário aderir a um novo sistema. De acordo com a diretora Débora Jacks, o ingresso foi dividido em duas vias: uma para intervenção precoce até os seis anos de idade, com atendimento realizado por professoras de Educação Infantil com formação específica, e outra voltada ao público acima de seis anos, atendido por pedagogas especializadas.