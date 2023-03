Venâncio Aires avança na licitação do transporte público

Depois da audiência pública realizada nesta semana, segue e elaboração da licitação para empresas interessadas em oferecer os serviços de transporte público em Venâncio Aires. O consultor da empresa PróCidades, Consultoria em Planejamento Urbano, Roberto Rhoden que elabora o estudo e o projeto na cidadeesteve conduzindo a apresentação das regras e ações esperadas dos interessados no processo.

A audiência contou com representantes das três empresas que atualmente fazem o transporte coletivo dentro no município (Viasul, Chimatur e Viatur). Pelo período de 15 dias, após a audiência, a comunidade pode ainda apresentar sugestões para o transporte, depois disso, conforme Rhoden o projeto deve ser concluído e então ir para a licitação.

Entre as novidades, está o contrato com uma única empresa, ou sistema de consórcio, para a realização do transporte tanto na cidade como no interior. "Devemos ampliar os horários e possibilidades do transporte público nas áreas distritais para atender melhor, especialmente os estudantes", afirma o consultor.

A elaboração de um processo de concorrência para a contratação de empresa para o trabalho, conforme explica a assessora da Secretaria Municipal de Administração, Mara da Silva, atende exigência do Ministério Público, e sobretudo, conforme ela, visa melhorar ainda mais o serviço aos usuários. Mara explica que há mais de 40 anos existe um contrato com as empresas para prestação do serviço, porém é preciso normatizar através de licitação.

"Estamos construindo um projeto para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços, garantir a acessibilidade universal dos usuários, melhorar a qualidade dos ônibus e o bem estar dos passageiros", afirma Rhoden. O projeto de licitação engloba as zonas rural e urbana do município e a concessão será revista cada 10 anos.