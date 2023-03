Cachoeirinha rompe contrato com consórcio de iluminação pública

Devido a diversos problemas apontados tanto pela população, quanto pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), a prefeitura de Cachoeirinha decidiu acatar a recomendação do órgão e cancelou o contrato com o Consórcio IPC Brasil por "ilegalidade insanável e expressiva potencialidade de dano ao Erário", segundo o TCE. Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Cléo Pereira, o contrato previa apenas a troca de lâmpadas com defeito.