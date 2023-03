O 1º Feirão do Emprego 2023 de Erechim superou as expectativas. A programação que contou com mais de 30 empresas e instituições, foi realizada, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali, no fim de semana. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, cerca de 2 mil pessoas passaram no local. "As mais de 30 empresas e instituições realizaram 1.798 atendimentos, receberam 1.559 currículos e fichas de inscrição, houve mais de 100 inscritos para 20 cursos de qualificação profissional, e 100 atendimentos realizados pela ONU aos migrantes e 50 pelo SINE Móvel. O município de Erechim, mais uma vez, fez a sua parte", afirma. Mais de 40 pessoas participaram dos cursos rápidos do feirão, com as atividades que envolveram questões como educação financeira e também o mercado de trabalho.