Canoas vai lançar plataforma para licenciamentos

Está em fase final a implantação simplificada do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em Canoas. A nova ferramenta estará acessível a partir de 23 de março e deve dar mais agilidade às demandas das secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Habitação e de Administração e Orçamento. A nova plataforma virtual irá facilitar o trabalho de protocolo, inserção de documentos, além do acompanhamento de todas as fases dos processos por parte dos usuários e profissionais.

Com a liberação da versão simplificada, haverá redução dos prazos de análise de licenças de construção, de regularização, alteração de projeto e outros temas relativos ao urbanismo, destaca a secretária de Desenvolvimento Ubano, Joceane Gasparetto. "Iniciamos em fevereiro deste ano a implantação do SEI. Ouvimos representantes das entidades e o nosso próximo passo é divulgar e iniciar o processo de aprovação simplificada. Queremos desenvolver a cidade e sermos competitivos no licenciamento, e para isso, a desburocratização e a redução dos prazos são fundamentais", declara.